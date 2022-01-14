Коли потрібно сплачувати пенсійний збір при придбані авто та від чого залежить розмір платежу?

Платниками збору при набутті права власності на легкові автомобілі є підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, фізичні особи, які під час здійснення певних видів операцій повинні сплачувати обов’язковий платіж у Пенсійний фонд України, так званий збір на обов’язкове державне пенсійне страхування.

З 1 січня 2022 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб складає 2481 грн (згідно Закону України “Про Державний бюджет України на 2022 рік”) від цього показника обчислюється ставка збору. Ставка збору залежить від вартості об’єкта:

3 відсотки – із суми до 409 365,00 грн (165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб);

4 відсотки – із суми понад 409 365,00 до 719 490,00 грн (від 165 – 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб);

5 відсотків – із суми понад 719 490,00 грн (якщо перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Ставка збору на обов’язкове державне пенсійне страхування визначається виходячи з вартості легкового автомобіля без врахування податку на додану вартість (ПДВ), якщо сума такого податку зазначена у документі, який підтверджує вартість автомобіля.

Вартість легкового автомобіля, з якої сплачується збір, визначається відповідно до договору купівлі-продажу, довідки-рахунку торговельних організацій, договору міні, довідки органів митної служби, акту експертної оцінки вартості автомобіля.

При першій державній реєстрації в Україні легкового автомобіля, ввезеного на територію України як гуманітарна допомога, збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, сплачується на загальних підставах.