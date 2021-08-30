Наприкінці літніх канікул батьки починають активну підготовку дітей до нового навчального року. Перед першим вересня вони прагнуть переконатися, що дитина забезпечена всім необхідним для продуктивного навчання та ефективного засвоєння знань.

Міністерство охорони здоров’я України наголошує: не менш важливо пам’ятати і про заходи підтримки та зміцнення здоров’я, зокрема, профілактичні медичні огляди. Відповідно до законодавства неповнолітні мають проходити їх раз на рік. Схема оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів і форми довідок, які необхідно надавати, вступаючи до школи, затверджені наказом МОЗ України № 682 від 16.08.2010 року.

Перед вступом до 1 класу дитина повинна пройти комплексний медичний огляд, у т.ч. і у вузьких спеціалістів. Після обстеження заклад охорони здоров’я видає дві форми, які треба надати медичному працівнику школи:

форму № 086–1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду».

форму № 063/о «Карта профілактичних щеплень».

Довідка про щеплення, зазначені у формі № 063/о, дає змогу шкільним медпрацівникам ознайомитися з проведеними чи відсутніми щепленнями кожної дитини. Порядок проведення обов’язкових профілактичних щеплень та їхні оптимальні строки закріплені Національним календарем профілактичних щеплень.

Діти мають пройти комплексний медичний огляд лише перед вступом до 1 класу. Решта учнів можуть проходити обов’язковий медичний профілактичний огляд незалежно від дати початку навчального року.

Для того, щоби перед першим вересня не утворювалися скупчення людей біля кабінетів лікарів, МОЗ рекомендує проходити медогляд наприкінці серпня лише майбутнім «першачкам». Іншим школярам варто здійснювати такі огляди тоді, коли зручно, але обов’язково 1 раз на рік. Наприклад, можна запланувати візит до педіатра чи сімейного лікаря ближче до дати дня народження.

У школі попросять надати довідку про вакцинацію, якщо в них немає таких даних про дитину (наприклад, якщо ви перейшли в інший навчальний заклад). Також необхідно надати оновлену довідку, якщо вашій дитині робили щеплення — планові чи інші за медичними показами.

Профілактичний медичний огляд у сімейного лікаря — чудова нагода додатково проконсультуватися щодо профілактики інфекційних та неінфекційних хвороб, фізичного навантаження, здорового та раціонального харчування дитини. Скористайтеся такою можливістю й будьте здорові!