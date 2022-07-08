КОЛИ ПРОІНДЕКСУЮТЬ СПЕЦПЕНСІЇ?

Законодавча база

01.03.2022 року особи, які отримують пенсію призначену відповідно до законів “Про державну службу”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про статус народного депутата України”, “Про наукову і науково-технічну діяльність” набули право на індексацію пенсій (Закон № 2040-IX від 15.02.2022).

Який порядок проведення?

Порядок проведення індексацій пенсій зазначеній категорії пенсіонерів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 №727 (далі – Постанова).

Перерахунок пенсій буде проведено шляхом підвищення на коефіцієнт збільшення (1,14) розміру пенсії, обчисленого відповідно до вищезазначених законів, без урахування надбавок і доплат.

Термін проведення

Водночас, Урядом визначено, що Постанова набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем припинення або скасування воєнного часу.

Таким чином, Пенсійним фондом України перерахунок пенсій буде проведено у терміни, визначені Постановою.