Коли українцям очікувати приходу справжньої весни? Прогнози синоптиків

Лютий 2022 виявився досить теплим – у багатьох регіонах вже розтанув сніговий покрив і запахло весною. За повідомленням синоптиків, згідно з аналізом багаторічних даних, середня дата початку весни – 2 березня.

За останні 30 років найпізніша весна спостерігалася в 2013 році – тоді вона прийшла 30 березня. А найраніша настала в 2002 році – 22 січня.

Поряд з цим, що майже в половині випадків весна в Україну приходила рано – з випередженням середніх термінів на 1,5-3 тижні.

Що стосується 2022 року, то впродовж поточного тижня весна продовжить сперечатися з зимою, а сонячний антициклон Ingo – з похмурою Атлантикою.

“Жодних опадів і небезпечних явищ, а нічні морози змінюються невеликим теплом вдень. Сонячних годин багато для зимового місяця. Температура вночі до 2-7 градусів морозу, а вдень 3-8 градусів тепла”, – зазначають фахівці галузі.

Погода залишається не по сезону теплою, проте зима ще не сказала свого останнього слова, але це вже інша синоптична історія.