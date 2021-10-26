Коли в Україні запровадять локдаун

Це може статися за умови перенесення всіх регіонів до «червоної» зони карантину. Повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко.

“Локдаун оголошується тоді, коли всі області переходять у “червоний” рівень епіднебезпеки”, – сказав Ляшко. Але зазначив, що потрібно зробити все можливе для того, щоб уникнути тотальних обмежень у всій країні.

А тим часом в Україні минулої доби виявили 19120 нових заражень коронавірусом, а також 734 смерті (новий антирекорд). Найбільше нових випадків у Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях.

Джерело: УС