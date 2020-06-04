Коли запрацюють ковбасний і молочний павільйони центрального ринку?

Про стан реконструкції ковбасного і молочного павільйонів центрального міського ринку «Голос Громади» поінформував директор цього комунального підприємства Юрій Нос.

За його словами, приміщення для торгівлі молочними продуктами і ковбасними виробами на центральному ринку зазнали доволі об’ємного капітального ремонту, який через свої значні обсяги робіт, а також через ускладнення, пов’язані із загальними карантинними обмеженнями, вийшов досить тривалим. Наразі він вже в стадії завершення і приблизно протягом наступного тижня обидва торгові зали запрацюють.