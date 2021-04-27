Колишнього голову Кіровоградської ОДА судитимуть за отримання хабарю (особливо великих розмірів)

Стосовно Андрія Балоня та посадовця ОДА Сергій Шевченка до суду скеровано обвинувальний акт у справі про одержання хабаря, повідомляє “Голос Громади”.

Досудове розслідування встановило, що держслужбовці запропонували одному з керівників органу державної влади в області надати їм 1,8 млн гривень неправомірної вигоди за не вчинення дій, спрямованих на перешкоду у проведенні його службовій діяльності.

Голову обласної державної адміністрації та його пособника затримано в рамках спільної операції #НАБУ з ГУ БКОЗ та УСБУ в одній із областей за процесуального керівництва прокурорів САП одразу після отримання ними другої частини обумовлених коштів, а саме 250 тис. гривень.

Попередньо зафіксовано факт отримання ними першої частини грошей – 100 тис. гривень.

Обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду.

Джерело: сайт Гречка