У Кропивницькому вдруге під час перевірок виявлено порушника міграційного законодавства громадянина Федеративної Республіки Нігерія, який цього разу буде примусово видворений з України.

У 2018 році 43-річний нігерієць приїхав в Україну навчатись в одному з вищих начальних закладів міста Кропивницький. Згодом його відрахували з університету і надалі підстав перебувати легально чоловік не мав. Однак у визначений строк не залишив Україну, як того вимагає закон.

У березні 2021 року працівники Фортечного РВ Управління Державної міграційної служби у Кіровоградській області притягнули його до адміністративної відповідальності згідно з ч. 1 ст. 203 КУпАП та прийняли рішення про примусове повернення до країни походження або третьої країни, яке іноземець не виконав. За позовом Управління ДМС судом прийнято рішення про примусове видворення його за межі України.

Наразі працівники сектору організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення УДМС та відділу міграційної поліції Головного управління Національної поліції забезпечили поміщення громадянина Нігерії до Державної установи «Миколаївський пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України» для подальшої реалізації примусового видворення.