Колишнього начальника Олександрійського ВП ГУНП визнали винним у вчиненні адміністративного правопорушення

В Олександрії притягнули до адміністративної відповідальності екс-поліцейського, який несвоєчасно подав звітність. Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Кіровоградської Обласної Прокуратури.

Начальник сектору превенції після звільнення з органів Національної поліції визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Постановою суду на порушника накладено штраф в розмірі 850 гривень.