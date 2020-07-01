Команда поліцейських з Кіровоградщини посіла призові місця у змаганнях з прикладної стрільби

Нещодавно відбувся чемпіонат за участі 7 команд, у складі яких співробітники підрозділів поліції області – КОРДу, роти «Святослав», роти поліції особливого призначення та тренінгового центру, а також військовослужбовці з третього полку спецпризначення, Нацгвардії України та представники спецпідрозділу Служби безпеки України в області.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Нацполіції у Кіровоградській області.

Учасники змагань демонстрували індивідуальні стрілецькі навички у п’яти вправах, тактико-спеціальні вправи, зокрема виконували завдання у складі малих тактичних груп із бойовою стрільбою тощо.

За підсумками змагань бійці КОРДу поліції області посіли третє місце у загальнокомандному заліку. Другими стали військовослужбовці третього полку спецпризначення, а перемогу вибороли представники спецпідрозділу Служби безпеки України в області.

Переможці отримали кубки, медалі та грамоти.