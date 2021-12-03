Комісія ТЕБ НС: карантинні обмеження в Олександрії стануть жорсткішими

2 грудня в Олександрійській міській раді відбулося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє «Голос Громади».

Засідання проходило під керівництвом першого заступника міського голови Юрія Гугленка і розглянуло одне питання: заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24 листопада цього року. (Як вже повідомлялося раніше, дана постанова передбачає введення більш жорстких обмежень для регіонів жовтої карантинної зони.)

На початку наради начальник управління охорони здоров’я Тамара Сакара та завідувачка Олександрійського районного відділу ДУ «Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ України» Тетяна Ільющенкова доповіли про загальний стан захворюваності на коронавірусну хворобу в Олександрійській територіальній громаді, статистику лікування хворих на цю недугу у міських закладах охорони здоров`я і результати щеплень для протидії інфекції COVID-19.

Отже, на даний час в Олександрії від коронавірусної хвороби лікуються 348 осіб, з них на стаціонарі – 51 (з них 20 – місцеві, інші – з сусідніх Онуфріївської, Світловодської, Новопразької та інших громад); решта хворих перебувають на амбулаторному лікуванні, з них – 10 дітей. В лікарнях задіяні 6 апаратів штучної вентиляції легень з 10-ти наявних.

Діють 11 олександрійських мобільних бригад для проведення щеплень по місту і на територіях інших населених пунктів області. Кількість вакцинованих громадян зростає щомісяця від початку кампанії масової вакцинації, різке збільшення вкцинованих має місце у листопаді цього року.

Але загальний відсоток вакцинованих людей в Олександрії хоча і є найбільшим порівняно з сусідніми громадами, проте він все ж залишає бажати кращого: на даний час це лише 37 % усіх олександрійців, які підлягають щепленню…

Що ж стосується додаткових карантинних обмежень – нагадаємо коротко (про них вже розповідав раніше «Голос Громади»): вони вступають в силу з 6 грудня цього року і поширюються на режими роботи закладів культури, громадського харчування, торгових центрів, спортзалів, басейнів, фітнес-центрів, салонів краси, непродовольчих ринків і магазинів, які відтепер працюватимуть за умови 100-відсоткової вакцинації всього персоналу. Зелені або жовті СОVID-сертифікати повинні мати при собі й відвідувачі. Також можна надати негативні результати ПЛР-тесту, термін дії якого спливає не більше, ніж 72 години, експрес-тесту на визначення антигену або довідку про одужання (в тому числі – з порталу «Дія»).

Термін дії деяких COVID-документів згадана постанова скоротила: жовтий онлайн-сертифікат або паперова довідка про вакцинацію однієї дозою залишатиметься чинною лише 30 днів, замість 120 діб, як це було раніше.

Також у «жовтій» епідемічній зоні має бути стовідсоткова вакцинація працівників освітніх закладів. Якщо це не буде дотримано, заклад переведуть на дистанційне навчання абоі відсторонять від роботи тих працівників, хто не щепився.

Як і раніше, міжобласні та міжнародні пасажирські перевезення можливі лише за умови пред’явлення сертифікату про вакцинацію або негативного COVID-тесту.

Без вакцинації або тесту дозволено відвідувати банки, автозаправні станції, ветеринарні магазини, аптеки, продовольчі магазини.

Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 24 листопада, члени міської комісії ТЕБ та НС ухвалили рішення з 6 грудня запровадити вищезгадані обмеження в Олександрійській територіальній громаді як такій, що відноситься до регіонів жовтої карантинної зони.