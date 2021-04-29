Комісія ТЕБ визначила більше дозволених пляжів для олександрійців і суворо попереджає

Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглянула заходи попередження загибелі людей на воді у весняно-літній період та затвердила перелік безпечних місць масового відпочинку біля водойм, повідомляє «Голос Громади».

На засіданні комісії, яке відбулося 28 квітня, розглядалося два питання: першим був стан пандемічної ситуації на території Олександрійської громади, відповідно до якої, а також згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 року № 405, карантин продовжено до 30 червня з обмежувальними заходами, що відповідають «помаранчевому» рівню епідемічної безпеки (про це раніше повідомляв «Голос Громади»).

Наступне питання стосувалося безпеки громадян на водних об`єктах території міста. Як було повідомлено на засіданні, інспекторським складом ОМРВ здійснене обстеження водойм, які дозволені для купання населення, та проведено роботу з орендарями ставків і власниками пляжів щодо необхідності виконання правил охорони життя людей на водних об’єктах. Порівняно з попередніми роками, у нинішньому сезоні обстежених і офіційно дозволених місць для купання на території Олександрійської громади стало більше: 7 замість 5-ти. Це дитячий пляж в парку ім. Т. Г. Шевченка;

пляж в північній частині території колишніх земель затопленого розрізу «Байдаківський» в облаштованих для цих цілей межах;

пляж в південно-східній частині території колишніх земель затопленого розрізу «Байдаківський» в межах облаштованих для цих цілей СГ «Черемшина»;

пляж в південно-західній частині території колишніх земель затопленого розрізу «Байдаківський» облаштований ФОП Ділієв І.В. в межах «Зеленої садиби Ділієва»;

пляж на водоймі по вул. Надії суміжно з вул. Кременчуцькою, облаштований ГО «Альбула».

пляж на водоймі мкр-ну Перемога по Новопразькому шосе суміжно з мікрорайоном Байдаківський в облаштованих для цих цілей межах;

пляж на водоймі по Новопразькому шосе суміжно з ОЦЕС в облаштованих для цих цілей межах ТОВ «Перемога».

Згадувалися також водойми на сільських територіях, приєднаних до міста в процесі адміністративної реформи, але вони не облаштовані для безпечного відпочинку, тому купання в таких місцях заборонене. До небезпечних водойм комісія ТЕБ І НС віднесла також ставок, суміжний з вул. Полтавською та Шкільною в мікрорайоні 8-ї школи.

Для довідки: минулого року на території Олександрії (яка тоді ще не була розширеною, як нині) на воді у непристосованих місцях для купання загинули 4 людини.

