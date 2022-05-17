Компенсацію за працевлаштування переселенців отримало близько 70 роботодавців Кіровоградщини

Понад 70 позитивних рішень прийнято обласним центром зайнятості про виплату компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування 103 внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні.

Серед професій, за якими працевлаштовані переселенці: лікар-отоларинголог, лікар-уролог, стоматолог, лікар загальної практики, швачка, фахівець з комп’ютерної графіки, токар механоскладального цеху, тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва, слюсар з механоскладальних робіт, бармен, продавець-консультант та ін.

Тож, якщо ви роботодавець і працевлаштовуєте внутрішньо переміщених осіб, зверніться до центру зайнятості за місцем вашої реєстрації як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Довідково. Для одержання додаткової інформації щодо отримання такої фінансової допомоги від держави представникам бізнесу необхідно звернутись до центрів зайнятості або філій обласного центру зайнятості за місцем перебування.

Самостійно ознайомитися з порядком отримання компенсації можна завітавши на інтернет-ресурс Державної служби зайнятості до рубрики «Роботодавцям», підрубрики «Компенсація роботодавцям за ВПО» або за посиланням: https://www.dcz.gov.ua/storinka/kompensaciya-robotodavcyam-za-vpo