Комплексна послуга «єМалятко» набуває популярності серед олександрійців
ЦНАП м. Олександрії менше року тому запровадив проєкт «єМалятко», що об’єднує в одному сервісі послуги, пов’язаних із народженням дитини, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу міськради.
Протягом 10 місяців оформленням документів на дитину із застосуванням даного сервісу у ЦНАПі скористалося майже 100 сімей.
За допомогою «єМалятка» можна замовити 9 послуг:
1) державна реєстрація народження – свідоцтво про народження дитини;
2) визначення походження дитини – в свідоцтві про народження буде вказана інформація про матір та батька малюка;
3) призначення соціальної допомоги при народженні;
4) отримання номера платника податків – ідентифікаційний номер заноситься до свідоцтва;
5) присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР) – номер вноситься до свідоцтва про народження;
6) визначення належності дитини до громадянства України;
7) реєстрація місця проживання дитини за адресою батьків;
призначення соціальної допомоги багатодітним сім’ям;
9) внесення інформації про дитину до Реєстру пацієнтів.
Варто зауважити, що державна реєстрація народження є базовою (обов’язковою) послугою. Тому «єМалятко» можуть замовити лише ті батьки, які ще не отримали свідоцтва про народження дитини.
Замовники комплексної послуги мають надати наступні документи:
– оригінали паспортів батьків або цифрові паспорти у застосунку ДІЯ;
– електронний номер медичного висновку або оригінал медичного свідоцтва про народження (форма 103/о, видається у пологовому будинку);
– податкові номери обох батьків – оригінали не потрібні, мати копії або фото;
– інформація про дату, місто та орган, що уклав шлюб (якщо батьки перебувають у шлюбі) – оригінали не потрібні, мати копії або фото;
– УНЗР одного з батьків для присвоєння УНЗР дитині (за наявності УНЗР у одного з батьків);
– номер банківського рахунку у форматі IBAN для зарахування допомоги на дитину.
Також можуть знадобитися:
– письмова згода одного з батьків щодо присвоєння дитині прізвища (якщо батьки мають різні прізвища і заяву подає один із них);
– письмова згода другого з батьків щодо реєстрації народженої дитини з одним із них (якщо батьки зареєстровані за різними адресами і заяву подає один із них).
Додаткові консультації можна отримати за телефонами: (05235) 7-12-51, (068) 27-857-27 та телефоном безкоштовної «гарячої» лінії 0 800 40 44 45.