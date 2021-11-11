Комплексна послуга «єМалятко» набуває популярності серед олександрійців

ЦНАП м. Олександрії менше року тому запровадив проєкт «єМалятко», що об’єднує в одному сервісі послуги, пов’язаних із народженням дитини, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу міськради.

Протягом 10 місяців оформленням документів на дитину із застосуванням даного сервісу у ЦНАПі скористалося майже 100 сімей.

За допомогою «єМалятка» можна замовити 9 послуг:

1) державна реєстрація народження – свідоцтво про народження дитини;

2) визначення походження дитини – в свідоцтві про народження буде вказана інформація про матір та батька малюка;

3) призначення соціальної допомоги при народженні;

4) отримання номера платника податків – ідентифікаційний номер заноситься до свідоцтва;

5) присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР) – номер вноситься до свідоцтва про народження;

6) визначення належності дитини до громадянства України;

7) реєстрація місця проживання дитини за адресою батьків;

призначення соціальної допомоги багатодітним сім’ям;

9) внесення інформації про дитину до Реєстру пацієнтів.

Варто зауважити, що державна реєстрація народження є базовою (обов’язковою) послугою. Тому «єМалятко» можуть замовити лише ті батьки, які ще не отримали свідоцтва про народження дитини. Читайте також: Управління соцзахисту «стежить» за пасажирами…

Замовники комплексної послуги мають надати наступні документи:

– оригінали паспортів батьків або цифрові паспорти у застосунку ДІЯ;

– електронний номер медичного висновку або оригінал медичного свідоцтва про народження (форма 103/о, видається у пологовому будинку);

– податкові номери обох батьків – оригінали не потрібні, мати копії або фото;

– інформація про дату, місто та орган, що уклав шлюб (якщо батьки перебувають у шлюбі) – оригінали не потрібні, мати копії або фото;

– УНЗР одного з батьків для присвоєння УНЗР дитині (за наявності УНЗР у одного з батьків);

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Також можуть знадобитися:

– письмова згода одного з батьків щодо присвоєння дитині прізвища (якщо батьки мають різні прізвища і заяву подає один із них);

– письмова згода другого з батьків щодо реєстрації народженої дитини з одним із них (якщо батьки зареєстровані за різними адресами і заяву подає один із них).