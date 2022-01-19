Кому чекати збільшення пенсії у 2022 році?

У календарі підвищення пенсій на 2022 рік передбачені такі кроки:

З 1 березня – перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та який враховується для обчислення пенсії.

– перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та який враховується для обчислення пенсії. З 1 квітня – перерахунок пенсій особам, які після призначення (попереднього перерахунку) пенсії продовжували працювати і від призначення (попереднього перерахунку) пенсії минуло не менше 2 років.

– перерахунок пенсій особам, які після призначення (попереднього перерахунку) пенсії продовжували працювати і від призначення (попереднього перерахунку) пенсії минуло не менше 2 років. З 1 липня – перерахунок пенсій у зв’язку зі зміною розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 1934,00 грн до 2027,00 грн).

– перерахунок пенсій у зв’язку зі зміною розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 1934,00 грн до 2027,00 грн). З 1 жовтня – особам у віці від 70 до 75 років встановлення щомісячної компенсаційної виплати в розмірі 300,00 грн, а особам, яким виповнилося 70 років і більше (страховий стаж яких становить не менше ніж 35 років у чоловіків і не менше ніж 30 років у жінок) встановлення мінімальної пенсійної виплати – 3000,00 грн.

Крім того, у жовтні у зв’язку зі зміною розміру мінімальної заробітної плати до 6700,00 грн буде проведено перерахунок мінімальної пенсійної виплати особам віком від 65 років за наявності у них страхового стажу не менше ніж 35 років у чоловіків і не менше ніж 30 років у жінок. Розмір мінімальної пенсійної виплати зросте з 2600,00 грн до 2680,00 грн.

З 1 грудня – перерахунок пенсій у зв’язку зі зміною розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 2027,00 грн до 2093,00 грн).

Крім того, у грудні особам віком від 60 до 70 років, за наявності в них страхового стажу 30 років для жінок і 35 років для чоловіків, які не працюють і розмір пенсійної виплати у яких не досягає 2500,00 грн, встановлюватиметься щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

Нагадуємо, з січня 2022 року вже відбулося підвищення пенсій:

– учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які направлялися для виконання робіт від підприємств, установ та організацій, та стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також особам, які отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи за осіб з їх числа (середній розмір підвищення – 2463,97 грн);

– кожному з непрацездатних батьків та дружині (чоловіку) загиблих, померлих (таких, що зникли безвісти) осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції (середній розмір підвищення склав 1896,70 грн).