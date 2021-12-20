Кому на Кіровоградщині пропонують зарплату від 25 000 гривень?

Станом на 20 грудня у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 1670 вакантних посад.

Роботодавці області пропонують заробітну плату від 25 000 до 36 960 гривень спеціалістам таких професій:

водій автотранспортних засобів – 3 вакансії (25 000 – 30 000 грн);

головний механік – 2 вакансії (33 000 грн);

заступник начальника відділу – 4 вакансії (25 920 – 36 960 грн);

начальник дільниці – 1 вакансія (33 120 грн).

Таку заробітну плату вказують роботодавці під час подання вакансій до центрів зайнятості Кіровоградщини. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня, категорії працівника, стажу роботи тощо.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.