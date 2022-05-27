Кому на Кіровоградщині роботодавці готові платити зарплату від 20 000 грн і вище

У базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 80 вільних посад, за якими роботодавці платять від 20 000 грн і вище.

Які це вакансії: лікарі різного профілю – сімейний лікар, акушер-гінеколог, анестезіолог, ендоскопіст, нарколог, невропатолог, отоларинголог, офтальмолог, патологоанатом, педіатр, педіатр-неонатолог, психіатр, рентгенолог, терапевт, уролог, хірург та ін., а також зоотехнік і директор (керівник) малого підприємства сільськогосподарського.

Якщо вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до Кіровоградського та Олександрійського міськрайонних центрів зайнятості, Знам’янської міськрайонної, Благовіщенської, Голованівської, Компаніївської, Маловисківської, Олександрівської, Петрівської та Устинівської районних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

З метою ознайомлення з іншими вакансіями, зареєстрованими у державній службі зайнятості, пропонуємо:

доєднатися до чат-боту державної служби зайнятості у Telegram-каналі @DCZWorkNowBbot, де щоденно можна отримувати інформацію про актуальні вакансії за регіоном або галуззю. Для цього достатньо знайти та запустити наш чат-бот і послідовно обрати розділи: «Громадянам» – «Пошук роботи»;

скористатися можливостями сайту Кіровоградського обласного центру зайнятості за посиланням https://is.gd/LQ66ql та обрати для себе підходящу роботу.