Кому в Олександрії не схвалять субсидію у 2021 році: списки умов

У 2021 році змінені правила на отримання житлових субсидій. Інформує «Голос Громади».

Субсидію не призначатимуть за такими умовами:

– Загальна площа житла перевищує 120 кв. м у багатоквартирному будинку або 230 кв. м в індивідуальному будинку.

– Якщо хто-небудь з членів домогосподарства має у власності машину, випущену менше ніж 5 років назад.

– Якщо в складі сім’ї є особи, які за попередні пів року не отримували жодних доходів або отримували доходи менше мінімальної зарплати й не платили єдиний соціальний внесок і при цьому не вчилися і не отримували жодної допомоги від держави (пенсії, соціальної допомоги тощо).

– Якщо хто-небудь з членів домогосподарства протягом року перед зверненням за субсидією купував земельну ділянку, квартиру або будинок, автомобіль, а також будь-які товари або послуги (крім медичних та освітніх) на суму понад 50 тис. грн.

– Якщо у домогосподарства на три місяці прострочена оплата за житлово-комунальні послуги на суму понад 20 неоподатковуваних мінімумів (340 грн).

– Тим, хто не повернув на вимогу органу соцзахисту переплату за попередньою субсидії.

– Тим, хто має заборгованість по аліментах більше трьох місяців (крім алко- або наркозалежних або ув’язнених).

Навіть при наявності цих “протипоказань” (крім надмірно просторого житла) житлова субсидія може бути призначена за рішенням спеціальної комісії. Перш ніж прийняти таке рішення, комісія приїде додому до заявника, щоб розібратися на місці та зрозуміти, чи дійсно йому потрібна субсидія.