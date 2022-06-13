Кому зі споживачів дозволять відключитись від централізованого опалення

Дозволи на відключення квартир надаватимуться лише в тих будинках, де з централізованим опаленням залишилося менш як 50% квартир та останні квартири по стояках.
- комерційні підприємства, які знаходяться на перших поверхах багатоквартирних будинків, але за умови обов’язкового встановлення альтернативного виду опалення;
- від тепла можуть бути повністю відключені будинки, в яких залишилося мало споживачів і більша частина з них має значну заборгованість за тепло;
- цілі будинки за заявою співвласників, крім Південного мікрорайону, оскільки потужність котельні не дозволяє зменшувати навантаження.
Прийом заяв на відключення від централізованого опалення проводиться із 13 червня по 1 серпня.
До заповненої заяви обов’язково додається лист із відмітками про відсутність заборгованостей за отримані житлово-комунальні послуги.
Подати заяву або отримати консультацію можна в абонентському відділі КП «Теплокомуненерго» за адресою вул. Перспективна, 32А. Абонентський відділ працює з понеділка по четвер з 8:00 до 17:00 години (обідня перерва з 12:00 до 13:00).
Зразки заяви і листа відміток про відсутність заборгованостей за житлово-комунальні послуги можна завантажити за посиланням: https://olexrada.gov.ua/doc/other/zayva_teplo.pdf
Джерело: Олександрійська міська рада