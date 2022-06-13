Кому зі споживачів дозволять відключитись від централізованого опалення

Подати заяву або отримати консультацію можна в абонентському відділі КП «Теплокомуненерго» за адресою вул. Перспективна, 32А. Абонентський відділ працює з понеділка по четвер з 8:00 до 17:00 години (обідня перерва з 12:00 до 13:00).