Кому зі споживачів дозволять відключитись від централізованого опалення

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Цьогоріч КП «Теплокомуненерго» зменшить кількість від’єднань окремих квартир від централізованого опалення, повідомляє “Голос Громади”.

Дозволи на відключення квартир надаватимуться лише в тих будинках, де з централізованим опаленням залишилося менш як 50% квартир та останні квартири по стояках.

Дозволи на відключення можуть отримати:
  • комерційні підприємства, які знаходяться на перших поверхах багатоквартирних будинків, але за умови обов’язкового встановлення альтернативного виду опалення;
  • від тепла можуть бути повністю відключені будинки, в яких залишилося мало споживачів і більша частина з них має значну заборгованість за тепло;
  • цілі будинки за заявою співвласників, крім Південного мікрорайону, оскільки потужність котельні не дозволяє зменшувати навантаження.
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Прийом заяв на відключення від централізованого опалення проводиться із 13 червня по 1 серпня.

До заповненої заяви обов’язково додається лист із відмітками про відсутність заборгованостей за отримані житлово-комунальні послуги.

Подати заяву або отримати консультацію можна в абонентському відділі КП «Теплокомуненерго» за адресою вул. Перспективна, 32А. Абонентський відділ працює з понеділка по четвер з 8:00 до 17:00 години (обідня перерва з 12:00 до 13:00).

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Зразки заяви і листа відміток про відсутність заборгованостей за житлово-комунальні послуги можна завантажити за посиланням: https://olexrada.gov.ua/doc/other/zayva_teplo.pdf

Джерело: Олександрійська міська рада

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