Комунальний «Олександрійський транспорт» «стартував» з центральної площі

27 червня на площі Соборній відбулася презентація рухомого складу новоствореного комунального підприємства «Олександрійський транспорт». Це п`ять нових автобусів виробництва турецької компанії Güleryüz. На презентації були присутні міський голова Сергій Кузьменко, депутати та працівники виконавчих органів Олександрійської міської ради, екіпажі автобусів у повному складі, представники місцевих засобів інформації, просто пересічні олександрійці.

В ході зустрічі особи, безпосередньо причетні до події – а це мер міста Сергій Кузьменко, директор КП «Олександрійський транспорт» Олександр Коновалов, начальник управління економіки міськради Ростислав Черевашко та інші на імпровізованій, короткій прес-конференції відповідали на запитання журналістів і не тільки їх. Присутніх цікавили маршрути, на яких курсуватимуть нові машини, вартість проїзду, умови придбання техніки тощо. Перед завершенням – колективне фото разом з екіпажами – «командирами кораблів» і «бортпровідницями», які виділялися в натовпі своєю яскравою уніформою. А наостанок організатори презентації запросили всіх охочих випробувати це нововведення в дії – проїхатися (звісно ж, безкоштовно) новим, комфортабельним транспортом вулицями передвечірньої Олександрії.

Нагадаємо, підприємство «Олександрійський транспорт» створене наприкінці минулого року, як комунальна альтернатива діючій у місті системі приватного пасажироперевезення громадським транспортом загального користування. Автобуси придбані у турецького виробника за кошти місцевого бюджету на умовах лізингу терміном на 5 років у партнерстві з державним «Укргазбанком». Автобуси курсуватимуть на маршрутах №№ 2, 5, 11. Гранична вартість проїзду встановлена виконкомом Олександрійської міської ради у межах 12 гривень по місту.

Вийшли на свої маршрути нові автобуси-«турки» «Гюлеруж» вже сьогодні зранку, 28 червня.