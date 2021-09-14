Комунальники продовжують асфальтувати прибудинкові території в олександрійських дворах

В Олександрії триває ремонт асфальтного покриття доріг та територій у дворах багатоповерхівок, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на інформацію Олександрійської міської ради.

За останній час відремонтовано недоліки на вулицях Осмоловського, Першотравневій та Софіївській. Зокрема, заасфальтовано прибудинкові території біля будинків 103, 135, 136 по головному проспекту міста та в’їзд до скверу Героїв АТО.

Поточний ремонт здійснюється коштом місцевого й проводиться у рамках підготовки до зимового періоду.