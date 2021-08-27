Міністерство охорони здоров’я оголосило конкурс «Вакциновані й відкриті» для шкіл, у яких вакцинувалось 80% працівників, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

Для своїх закладів можна виграти комп’ютери, гарнітури та роутери для своїх закладів, а саме:

◾️ 3 суперпризи: набори з 10 комп’ютерів, 10 гарнітур та 10 роутерів для кожної школи-переможниці.

◾️ 15 мініпризів: набори з 10 гарнітур і роутера для кожної школи-переможниці.

Будь-який представник школи може зареєструвати школу онлайн за посиланням: cutt.ly/IQNTKQ3.

Дедлайн: 23:59 29 вересня 2021 року.

Результати конкурсу оголосять 3 жовтня 2021 року, в День вчителя.

Усі учасники конкурсу отримають сертифікати про участь, а також гарантовані призи за публікацію про конкурс у своїх соціальних мережах під хештегами #ВакцинованіВідкриті.