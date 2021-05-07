Конкурсна рада визначила переможців у номінаціях «Олександрієць року»

6 травня відбулося підсумкове засідання щорічного конкурсу на звання «Олександрієць року», повідомляє «Голос Громади».

На засіданні, яке вела голова конкурсної ради, секретар Олександрійської міської ради Вікторія Косяк, було розглянуто 23 кандидатури у 8 номінаціях «Олександрієць року» – така кількість представлених пакетів документів надійшла до комісії. Нинішній конкурс за рахунком був вісімнадцятим (започаткований він в Олександрії з 2003 року). Його девіз – «Прославимо Олександрію разом»; метою конкурсу є відзначення результативної, суспільно-корисної праці фахівців різних сфер діяльності, які забезпечують добробут у місті, стимулювання розвитку підприємництва, меценатства, творчості за рік, що минув.

Отже, у номінаціях конкурсу брали участь кандидати, представлені різними колективами, організаціями, громадськістю міста (про умови таких подань раніше повідомляв «Голос Громади»):

«Підприємець року» – Захар Хованський, рід занять – фізична особа-підприємець; Олександр Жосан, ФОП; Тетяна Шкіль, ФОП;

«Меценат року» – Володимир Дожджаник (голова ГО «Нова хвиля», координатор волонтерського центру «Час добра», депутат міської ради);

«Талант року» – Патріотично-спортивний клуб «Захист» (керівник Андрій Ярошевський); Фізкультурно-спортивний клуб «Іппон Доджо» (кер.Андрій Махиня); Студія спортивного бального танцю «Віва» (кер.Валерій Шохін); Народний аматорський колектив «Цирк молодих» КЗ «Палац культури «Світлопільський» (кер.Тетяна Молчанова);

«Керівник року» – Руслан Шульга (директор НВК «Ліцей інформаційних технологій»; Олександр Гончаренко (голова правління ОСББ «Арка»);

«Громадський лідер року» – Олексій Чиж (Голова ГО «Сильна Олександрійщина»); Андрій Разін (віце-президент ГО «Всеукраїнське об`єднання пауерліфтерів»); Людмила Зіміна (голова міської організації «Товариство Червоного Хреста України»); Віталій Заріцький (приватний підприємець, депутат міської ради); Анатолій Тримбач (голова БО ОБФ «Шлях до життя»); Володимир Дожджаник (голова ГО «Нова хвиля», координатор волонтерського центру «Час добра», депутат міської ради);

«Молодіжний лідер» – Артем Скрипник (тренер-викладач Патріотично-спортивного клубу «Захист», член однойменної громадської організації); Олексій Кравченко (вчитель фізвиховання, тренер з військово-спортивного багатоборства ГО «Патріотично-спортивний клуб «Захист»);

«Професіонал року» – Юлія Данилюк (завідувач, лікар-невропатолог інсультного відділення районної лікарні); Олександр Гончаренко (голова правління ОСББ «Арка»);

«Установа, підприємство, заклад, організація року» – ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні» (кер. Олександр Логвинов ); Школа усного рахунку «Соробан» (дир. Інна Нежевенко); Приватне підприємство «Геокадастровий центр» (дир.Сергій Григор`єв).

Рада конкурсу розглянула всі подані матеріали, належно оцінила суспільні здобутки кандидатів і ухвалила рішення шляхом відкритого голосування по кожній номінації. Переможці конкурсу радою не повідомляються: їх урочисте нагородження з врученням відповідних відзнак відбудеться, за традицією, до Дня міста Олександрії (остання неділя травня).