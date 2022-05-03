Консультація юриста, курси цифрової грамотності – безкоштовно!

Згідно з планом, розробленим працівниками Центральної бібліотеки Олександрійської міської ЦБС, у закладі розпочали проводити цікаві і корисні щоденні заходи різної тематики, на які запрошуються всі бажаючі.

Отже, за повідомленням організаторів, в читальній залі за адресою вул. Григорія Усика, 41:

БЕЗОПЛАТНА ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ Вам потрібна порада юриста? Запрошуємо всіх бажаючих звертатись з різних правових питань до юриста, який надасть вам кваліфіковану і змістовну відповідь щовівторка та щочетверга з 10:00 до 12:00 год.

КУРСИ ЦИФРОВОЇ ГРАМОТНОСТІ Від рівня цифрової грамотності залежить не лише комфорт проживання в країні цифрових сервісів, але й конкурентоспроможність кожного громадянина України. Тож, запрошуємо всіх бажаючих на курси цифрової грамотності щовівторка о 14:00 год.