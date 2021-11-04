КОРОНАВІРУС: черговий антирекорд на Кіровоградщині: 212 осіб захворіли, 93 одужали, 14 летальних випадків

За минулу добу провели 1425 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 344 дослідження ІФА та 238 досліджень на антиген, повідомляє “Голос Громади”.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

у Кропивницькому районі – 115 випадків (Знам’янка ТГ – 4, Бобринецька ТГ – 5, Устинівська ТГ – 4, Суботцівська ТГ – 2, Кропивницька ТГ – 64, Олександрівська ТГ – 5, Великосеверинівська ТГ – 2, Гурівська ТГ – 2, Дмитрівська ТГ – 1, Первозванівська ТГ – 4, Новгородківська ТГ – 1, Долинська ТГ – 11, Кетрисанівська ТГ – 4, Компаніївська ТГ – 6);

в Олександрійському районі – 46 випадків (Попельнастівська ТГ – 3, Петрівська ТГ – 11, Олександрійська ТГ – 20, Приютівська ТГ – 3, Новопразька ТГ – 3, Світловодська ТГ – 2, Онуфріївська ТГ – 4).

у Голованівському районі – 21 випадок (Голованівська ТГ – 5, Вільшанська ТГ – 3, Побузька ТГ – 4, Гайворонська ТГ – 5, Перегонівська ТГ – 1, Благовіщенська ТГ – 3);

у Новоукраїнському районі – 30 випадків (Добровеличківська ТГ – 5, Новомиргородська ТГ – 7, Смолінська ТГ – 1, Новоукраїнська ТГ – 4, Помічнянська ТГ – 8, Піщанобрідська ТГ – 1, Маловисківська ТГ – 3, Тишківська ТГ – 1).

Одужали від коронавірусу:

70 жителів Кропивницького району (Кропивницька ТГ – 39, Знам’янська ТГ – 22, Бобринецька ТГ – 4, Суботцівська ТГ – 2, Дмитрівська ТГ – 1, Компаніївська ТГ – 2);

17 жителів Олександрійського району (Олександрійська ТГ – 9, Попельнастівська ТГ – 2, Приютівська ТГ – 3, Новопразька ТГ – 3);

6 жителів Новоукраїнського району (Смолінська ТГ – 2, Маловисківська ТГ – 1, Новомиргородська ТГ – 1, Новоукраїнська ТГ – 2).

За минулу добу зареєстрували 14 летальних випадків, померли: 10 хворих з Кропивницького району: 8 мешканців Кропивницької ТГ (5 чоловіків віком 57, 61, 66, 71 та 75 років та 3 жінки віком 70, 73 та 77 років), 79-річний чоловік з Устинівської ТГ та 74-річна жінка з Суботцівської ТГ;

2 хворих з Олександрійського району (49-річний чоловік з Пантаївської ТГ та 72-річний чоловік з Новопразької ТГ);

71-річний чоловік з Побузької ТГ Голованівського району;

76-річна жінка з Новомиргородської ТГ Новоукраїнського району.