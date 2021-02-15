Коронавірус COVID-19, Олександрія – статистика на ранок 15 лютого

За даними управління охорони здоров’я 12 лютого було виявлено 5 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 15 лютого в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 45 хворих на коронавірусну інфекцію:

– 14 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, в тому числі: на ШВЛ – 0, з Петрівської громади – 6 хворих, з Онуфріївської – 1, з Приютівської – 2, з Пантаївської – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів 31 пацієнт.

Усього станом на 15 лютого хворих на пневмонію – 186 осіб.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 43 дитини, з них 3 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 19 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

У центральній районній лікарні – 4 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів 160 олександрійців.