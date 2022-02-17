Коронавірус молодшає: на Олександрійщині не вдалося врятувати жінку від хвороби

За повідомленням медиків Кіровоградщини за минулу добу в області на коронавірус захворіло 456 мешканців, 177 одужали й 3 померло. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

Було зроблено 1307 ПЛР, 67 ІФА та 696 досліджень на антиген.

Летальні випадки зареєстрували:

померли 2 хворих з Кропивницької ТГ (61-річний чоловік та 84-річна жінка);

48-річна жінка з Олександрійської ТГ Олександрійського району.