Коронавірус на Кіровоградщині: 103 захворіло, 106 одужало, 2 померло

Станом на ранок 31 грудня у Кіровоградській області на коронавірус захворіло 103 мешканці, 106 одужало й 2 померло, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

Захворювання на COVID-19 зареєстрували:

тридцять шість у м. Кропивницькому;

дев’ять у м. Олександрія;

чотири у м. Знам’янка;

два у м. Світловодськ;

один у Благовіщенському районі;

два у Гайворонському районі;

один у Голованівському районі;

шість у Кропивницькому районі;

один у Новоукраїнському районі;

один у Петрівському районі;

чотири в Онуфріївському районі;

шість у Долинському районі;

три у Компаніївському районі;

чотири в Олександрівському районі;

один в Олександрійському районі;

два у Новоархангельському районі;

вісім у Новомиргородському районі;

п’ять у Знам’янському районі;

сім у Маловисківському районі.

Побороли хворобу 38 жителів обласного центру, 32 – в м. Олександрія, 3 в Знам’янському районі та стільки ж в м. Знам’янка, Компаніївському, Маловисківському, Олександрійському та Новгородківському районах, по 1 з Кропивницького, Новоукраїнського, Добровеличківського та Новоархангельського районів, 2 з Олександрівського району, а також по 4 з Новомиргородського, Онуфріївського та Долинського районів.

Відомо й про 2 летальні випадки COVID-19. Йдеться про 91-річного чоловіка з м. Кропивницький та 80-річну жінку з Бобринецького району.