Коронавірус на Кіровоградщині: 103 захворіло, 106 одужало, 2 померло

Станом на ранок 31 грудня у Кіровоградській області на коронавірус захворіло 103 мешканці, 106 одужало й 2 померло, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.
Захворювання на COVID-19 зареєстрували:
тридцять шість у м. Кропивницькому;
дев’ять у м. Олександрія;
чотири у м. Знам’янка;
два у м. Світловодськ;
один у Благовіщенському районі;
два у Гайворонському районі;
один у Голованівському районі;
шість у Кропивницькому районі;
один у Новоукраїнському районі;
один у Петрівському районі;
чотири в Онуфріївському районі;
шість у Долинському районі;
три у Компаніївському районі;
чотири в Олександрівському районі;
один в Олександрійському районі;
два у Новоархангельському районі;
вісім у Новомиргородському районі;
п’ять у Знам’янському районі;
сім у Маловисківському районі.
Побороли хворобу 38 жителів обласного центру, 32 – в м. Олександрія, 3 в Знам’янському районі та стільки ж в м. Знам’янка, Компаніївському, Маловисківському, Олександрійському та Новгородківському районах, по 1 з Кропивницького, Новоукраїнського, Добровеличківського та Новоархангельського районів, 2 з Олександрівського району, а також по 4 з Новомиргородського, Онуфріївського та Долинського районів.
Відомо й про 2 летальні випадки COVID-19. Йдеться про 91-річного чоловіка з м. Кропивницький та 80-річну жінку з Бобринецького району.