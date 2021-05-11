Коронавірус на Кіровоградщині станом на 11 травня: оперативна інформація

Коронавірус на Кіровоградщині станом на 11 травня: 67 захворіли, 349 людей одужали, 3 померли.
За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 285 ПЛР-тестувань. В обласній лікарні ПЛР-тестування не проводилися, повідомляє “Голос Громади”.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
39 у м. Кропивницькому;
6 у м. Олександрія;
2 у м. Знам’янка;
1 у Бобринецькому районі;
1 у Добровеличківському районі;
2 у Знам’янському районі;
3 у Маловисківському районі;
8 у Новоукраїнському районі;
4 в Олександрійському районі;
1 у Світловодському районі.
Одужали від коронавірусу: 216 жителів обласного центру, 100 з м. Олександрія, 17 з Кропивницького району, 15 з Новомиргородського району та 1 з Новоукраїнського району.
Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 3 летальні випадки COVID-19. Йдеться про двох чоловіків 60 та 89 років з обласного центру та 79-річного чоловіка з Гайворонського району.