Коронавірус: на Кіровоградщині знову антирекорд по кількості хворих

Станом на 25 березня у Кіровоградській області 184 захворіли, 33 одужали, 4 померли, повідомляє “Голос Громади”.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 763 ПЛР-тестування, в обласній лікарні- 27. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 462 ІФА-тестування та 712 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

сорок сім у м. Кропивницькому;

двадцять шість у м. Олександрія;

чотири у м. Знам’янка;

один у Благовіщенському районі;

десять у Бобринецькому районі;

три у Вільшанському районі;

шість у Гайворонському районі;

три у Голованівському районі;

сімнадцять у Добровеличківському районі;

два у Долинському районі;

два у Кропивницькому районі;

сім у Маловисківському районі;

один у Новгородківському районі;

три у Новомиргородському районі;

одинадцять у Новоукраїнському районі;

шістнадцять в Олександрівському районі;

два в Олександрійському районі;

дев’ять в Онуфріївському районі;

чотирнадцять у Петрівському районі.