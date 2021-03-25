Коронавірус: на Кіровоградщині знову антирекорд по кількості хворих

Станом на 25 березня у Кіровоградській області 184 захворіли, 33 одужали, 4 померли, повідомляє “Голос Громади”.
За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 763 ПЛР-тестування, в обласній лікарні- 27. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 462 ІФА-тестування та 712 досліджень на антиген.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
сорок сім у м. Кропивницькому;
двадцять шість у м. Олександрія;
чотири у м. Знам’янка;
один у Благовіщенському районі;
десять у Бобринецькому районі;
три у Вільшанському районі;
шість у Гайворонському районі;
три у Голованівському районі;
сімнадцять у Добровеличківському районі;
два у Долинському районі;
два у Кропивницькому районі;
сім у Маловисківському районі;
один у Новгородківському районі;
три у Новомиргородському районі;
одинадцять у Новоукраїнському районі;
шістнадцять в Олександрівському районі;
два в Олександрійському районі;
дев’ять в Онуфріївському районі;
чотирнадцять у Петрівському районі.