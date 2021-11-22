Коронавірус після вихідних: скільки нових випадків підтвердили в Олександрії?

За вихідні було зроблено 137 ПЛР-тестів, виявлено 39 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 22 листопада в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 327 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 17 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 45 хворих, у тому числі зі Знам’янської громади – 5, з Онуфріївської – 4, зі Світловодської – 5, з Попельнастівської – 1, Петрівської – 2, Приютівської – 2, Новопразької – 2, Великоандрусівської – 1, на апаратах ШВЛ – 5;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 282 хворих, в тому числі 17 дітей.

Усього станом на 22 листопада хворих на пневмонію – 407 осіб, в тому числі 30 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 70 дітей, з них 29 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 71 хворий на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 3.

У районній міській лікарні – 42 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 1.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 265 хворих, в тому числі 1 дитина.