Коронавірус поступається: оперативна інформація щодо поширення COVID-19 в Олександрії

8 червня було зроблено 40 ПЛР-тестів, хворих на COVID-19 не виявлено, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 9 червня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 223 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 1 дитина:

– 10 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, на ШВЛ – 1, з Петрівської громади – 2 хворих, з Онуфріївської – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 213 хворих, в тому числі 1 дитина.

Усього станом на 09.06.2021 року хворих на пневмонію – 239 осіб, в тому числі 23 дитини.

У дитячій міській лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 64 дітей, з них 20 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 20 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – 10 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0, в тому числі 1 дитина.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 189 хворих, в тому числі 2 дітей.