Коронавірус став причиною смерті трьох мешканців Олександрії та району

Станом на 22 грудня у Кіровоградській області зареєстровано 95 випадків захворювання на коронавірус, 262 особи одужали, 12 громадян померло. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на кіровоградську ОДА.

Випадки смерті зареєстровані:

– 6 хворих з Кропивницького району: 63-річна жінка та 67-річний чоловік з Кропивницької ТГ, 79-річна жінка з Олександрівської ТГ, 37-річна жінка та 48-річний чоловік зі Знам’янської ТГ, 83-річна жінка з Великосеверинівської ТГ;

– 2 хворих з Новоукраїнського району: 31-річна жінка з Помічнянської ТГ, 83-річний чоловік з Новомиргородської ТГ;

– 3 хворих з Олександрійського району: 2 жінки віком 64 та 68 років з Олександрійської ТГ;

– 1 хворих з Голованівського району: 56-річна жінка з Гайворонської ТГ.