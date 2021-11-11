Коронавірус в Олександрії: добова статистика на ранок 11 листопада

За оперативною інформацією щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії, впродовж 10 листопада було зроблено 171 ПЛР-тест, виявлено 4 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

На сьогодні в Олександрійській громаді лікуються 300 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 16 дітей.

У стаціонарах перебуває 45 пацієнтів, 4 людей знаходяться під апаратами штучної вентиляції легень. На амбулаторному лікуванні з COVID-19 залишається 255 хворих. Читайте також: Управління соцзахисту «стежить» за пасажирами…

Сьогодні на пневмонію хворіє 495 осіб. У стаціонарах міських лікарень знаходиться 127 дорослих та 23 дитини. Четверо людей – під апаратами ШВЛ.

Під наглядом сімейних лікарів перебуває 345 хворих.