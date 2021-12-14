Коронавірус в Олександрії. Добова статистика

13 грудня було зроблено 171 ПЛР-тест, виявлено 24 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.
Станом на 14 грудня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 305 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 20 дітей:
– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 55 хворих, в тому числі зі Знам’янської громади – 3, Онуфріївської – 8, Світловодської – 5, Попельнастівської – 2, Петрівської – 3, Новопразької – 2, Великоандрусівської – 1, на апаратах ШВЛ – 5;
– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 250 хворих, в тому числі 20 дітей.
Усього станом на 14 грудня хворих на пневмонію – 376 осіб, в тому числі 26 дітей.
У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 62 дітей, з них 22 хворих на пневмонію.
У центральній міській лікарні лікуються 46 хворих, на апаратах ШВЛ – 0.
У районній міській лікарні – 35 хворих, на апаратах ШВЛ – 1.
На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 273 хворих, в тому числі 4 дітей.