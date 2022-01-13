Коронавірус в Олександрії сьогодні: статистика на 13 січня

12 січня грудня було зроблено 83 ПЛР-тести, виявлено 10 хворих на COVID-1, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 13 січня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 129 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 8 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 37 хворих, в тому числі 1 дитина, зі Знам’янської громади – 2, Онуфріївської – 2, Світловодської –5, Петрівської – 2, Приютівської – 3, Новопразької – 2, Попельнастівської – 1, на апаратах ШВЛ – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 92 хворих, в тому числі 7 дітей.

Усього станом на 11 січня хворих на пневмонію – 229 людей, в тому числі 9 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 48 дітей, з них 9 хворих на пневмонію.

У міській лікарні лікуються 21 хворий на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – 20 хворих, на апаратах ШВЛ – 1.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 179 хворих.