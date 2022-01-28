Коронавірус в Україні: кількість хворих зростає шаленими темпами. Що буде далі?

34 408 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 січня 2022 року. Зокрема, захворіли 5 341 дітей та 808 медпрацівників.

За весь час пандемії в Україні⤵️

🔺захворіло – 3 980 610 осіб;

🔺одужало – 3 608 094 особи;

🔺летальних випадків – 99 882;

🔺проведено ПЛР-тестувань – 17 848 132.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 2384;

Вінницька область – 1505;

Волинська область – 682;

Дніпропетровська область – 1523;

Донецька область – 1383;

Житомирська область – 1988;

Закарпатська область – 889;

Запорізька область – 644;

Івано-Франківська область – 2807;

Київська область – 1188;

Кіровоградська область – 181;

Луганська область – 557;

Львівська область – 2793;

Миколаївська область – 598;

Одеська область – 2406;

Полтавська область – 1044;

Рівненська область – 1732;

Сумська область – 1689;

Тернопільська область – 1622;

Харківська область – 1317;

Херсонська область – 784;

Хмельницька область – 1865;

Черкаська область – 841;

Чернівецька область – 1088;

Чернігівська область – 898.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.