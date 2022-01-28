Коронавірус в Україні: кількість хворих зростає шаленими темпами. Що буде далі?

34 408 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 січня 2022 року. Зокрема, захворіли 5 341 дітей та 808 медпрацівників.
За весь час пандемії в Україні⤵️
🔺захворіло – 3 980 610 осіб;
🔺одужало – 3 608 094 особи;
🔺летальних випадків – 99 882;
🔺проведено ПЛР-тестувань – 17 848 132.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 2384;
Вінницька область – 1505;
Волинська область – 682;
Дніпропетровська область – 1523;
Донецька область – 1383;
Житомирська область – 1988;
Закарпатська область – 889;
Запорізька область – 644;
Івано-Франківська область – 2807;
Київська область – 1188;
Кіровоградська область – 181;
Луганська область – 557;
Львівська область – 2793;
Миколаївська область – 598;
Одеська область – 2406;
Полтавська область – 1044;
Рівненська область – 1732;
Сумська область – 1689;
Тернопільська область – 1622;
Харківська область – 1317;
Херсонська область – 784;
Хмельницька область – 1865;
Черкаська область – 841;
Чернівецька область – 1088;
Чернігівська область – 898.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.