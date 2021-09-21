Коронавірус забрав життя двох мешканців Олександрійщини

За минулу добу на Кіровоградщині на коронавірус захворіло 15 осіб, 12 громадян одужало й троє померло, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

За минулу добу провели 364 ПЛР-тестування. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 50 досліджень ІФА та 299 дослідження на антиген.

Серед померлих: 60-річна жінка з Кропивницького району (Олександрівська ТГ) та два чоловіка віком 60 і 75 років з Олександрійського району (Олександрійська ТГ, Приютівська ТГ).