Корифей олександрійської поезії представив читачам нову книгу

18 лютого в читальній залі Центральної міської бібліотеки відбулася презентація поетичної збірки відомого поета з Олександрійщини Анатолія Штанька під назвою «Відеоальбом-91», повідомляє «Голос Громади».

На цей, не рядовий для прихильників поезії захід, завітали читачі, бібліотекарі, журналісти і звісно ж, місцеві поети. Привітали автора-«іменинника» з виходом нової поетичної збірки журналіст І.Широкун; заступник голови літературно-мистецького клубу «Джерело» С.Лантух; директор Олександрійської міської ЦБС Т.Троцюк; член літературно-мистецького клубу «Джерело» Н.Гончарова і колеги по поетичному слову Т.Аноко та Л.Маруфі.

А ось що повідомила «Голосу Громади» про авторську літературну презентацію завідувачка Центральної міської бібліотеки Марина Дерун: «Кожна книжка місцевих авторів, яка виходить друком – приємна подія в культурному житті міста Олександрія. Це поетична «відеонарізка» із особистого щоденника Анатолія Штанька за 1991 рік. Внутрішній світ автора неповторно об’єднується із зовнішніми подіями в суспільстві того складного часу. Палітра ліричних, філософських та історичних фарб створює картини складного душевного стану наперододні великих змін як у житті автора, так і країни… На презентації звучало багато чудової поезії, але найбільше, звичайно, від самого автора, який багато віршів присвятив своїм спогадам, переживання в переломний період 1991-го року. Зустріч з поетом-земляком залишила позитивний настрій у присутніх, дала їм величезний моральний і емоційний заряд. Гості презентації на згадку отримали поетичну збірку з автографом Анатолія Штанька, бажали автору подальших успіхів на поетичній ниві та багато нових книг і вдячних читачів. Тож, з нетерпінням чекаємо нових поетичних зустрічей, які відбудуться незабаром, щоб у черговий раз переконатися, що для творчості не існує ні кордонів, ні перепон. Для знайомства з книгою чекаємо в бібліотеках міста!», – звернулася до олександрійців пані Марина.