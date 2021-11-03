Користувачам фальшивими сертифікатами про вакцинацію загрожуватиме ув`язнення?Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді України прийняти за основу законопроєкт про посилення покарання як за підробку документів про вакцинацію, так і за користування ними, повідомляє «Голос Громади» за інформацією пресслужби Верховної Ради в Telegram.

Зазначається, що члени комітету на засіданні 1 листопада розглянули проєкт закону №6084 про внесення змін до Кримінального кодексу щодо встановлення відповідальності за підробку документів про проведення щеплень.

Проєктом пропонується доповнити Кримінальний кодекс статтею, що передбачає такі покарання:

За використання особою підроблених документів про проведення щеплень – штраф від 17 до 34 тисяч гривень або обмеження волі до 2 років;

За внесення медпрацівником неправдивих відомостей про проведення щеплень – штраф від 34 до 68 тисяч гривень або позбавлення волі на строк до 2 років;

За виготовлення з метою збуту документів про проведення щеплень – штраф від 85 до 170 тисяч гривень або позбавлення волі до 3 років.

Даний законопроєкт вносився на розгляд позачергового засідання Верховної Ради 2 листопада.