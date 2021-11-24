Космопарк в Олександрії

До Олександрії завітала пересувна виставка-пригода – «Космопарк». Тут можна побачити багато науково-популярного контенту пов’язаного з космосом. А також спробувати різні космічні тренажери та інтерактивні зони. Такі як: гіроскоп, віртуальний планетарій, моделювання планет, ремонт у космосі, зона підвищеного тяжіння, трансформатор Тесли та багато іншого. Крім того, виставка порадує макетами ракет, планет та зірок.

Все це вміщується в 30 космічних зон та входить у вартість квитка. Окремо оплачуються такі послуги як фото в костюмі космонавта та майстер-класи. В залі працюють десять консультантів, які готові розповісти вам про космос та експонати, а також допомогти скористатися космічними тренажерами.

За словами організаторів, виставка підходить для дітей від трьох років та дорослих, обіцяють цікаво буде всім. Вартість квитків, дорослий 80 грн, дитячий 70 грн, до трьох років безкоштовно. Працює «Космопарк» щодня з 10.00 до 20.00 за адресою проспект Соборний 11 (VARTO цокольний поверх).