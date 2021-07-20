Ковідна смерть на Олександрійщині

На ранок 20 липня маємо наступні статистичні дані по захворюваності на коронавірусну інфекцію у Кіровоградській області: 1 людина захворіла, 3 одужали, 1 особа померла.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 319 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 4 ПЛР-тестування. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 117 ІФА-тестувань та 166 досліджень на антиген.

Випадок COVID-19 зареєстрували у м. Кропивницький.

Одужали від коронавірусу по 1 жителю з Кропивницького, Олександрійського та Новоукраїнського районів.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували один летальний випадок від COVID-19. Йдеться про 78-річну жінку з Олександрійського району.