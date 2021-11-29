Ковідна статистика після вихідних. Олександрійська громада

За вихідні було зроблено 135 ПЛР-тестів і виявлено 30 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на ранок понеділка, 29 листопада, на території Олександрійської громади від коронавірусної інфекції лікується 338 хворих.

У стаціонарах перебуває 52 пацієнта, під апаратами штучної вентиляції легень знаходиться 6 людей.

Удома під наглядом спеціалістів знаходиться 286 жителів, серед них і 10 дітей.

На пневмонію хворіє 408 громадян. У стаціонарах міських лікарень знаходиться 24 дитини та 116 дорослих, серед останніх під апаратами ШВЛ перебуває 2 людини. На амбулаторному лікуванні залишається 27- хворих, у тому числі 2 дітей.