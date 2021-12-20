КОВІДна статистика після вихідних (Олександрія)

За оперативною інформацією щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії, за вихідні було зроблено 77 ПЛР-тестів, виявлено 16 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 20 грудня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 279 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 8 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 48 хворих, в тому числі зі Знам’янської громади – 5, Онуфріївської – 5, Світловодської – 4, Попельнастівської – 1, Петрівської – 2, Новопразької – 1, Кропивницька – 1, Суботцівська – 1, на апаратах ШВЛ – 7;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 231 хворий, в тому числі 8 дітей.

Усього станом на 20 грудня хворих на пневмонію – 329 осіб, в тому числі 18 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 59 дітей, з них 18 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 37 хворих, на апаратах ШВЛ – 1.

У районній міській лікарні – 33 хворих, на апаратах ШВЛ – 1.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 241 хворий.