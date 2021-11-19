Ковідна статистика в Олександрійській громаді на ранок 19 листопада

18 листопада було зроблено 166 ПЛР-тестів, виявлено 26 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 19 листопада в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 333 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 17 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 51 хворий, в тому числі зі Знам’янської громади – 4, з Онуфріївської – 4, зі Світловодської – 7, з Попельнастівської – 1, Петрівської – 2, Приютівської – 3, Новопразької – 4, Великоандрусівської – 1, на апаратах ШВЛ – 4;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 282 хворих, в тому числі 17 дітей;

Усього станом на 19 листопада хворих на пневмонію – 562 осіб, в тому числі 25 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 83 дітей, з них 24 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 76 хворих, на апаратах ШВЛ – 4.

У районній міській лікарні – 36 хворих, на апаратах ШВЛ – 1.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 426 хворих, в тому числі 1 дитина.