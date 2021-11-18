Ковідні “гойдалки”: в Олександрії знову стрімко зростає кількість хворих

За оперативною інформацією, 17 листопада було зроблено 136 ПЛР-тестів, виявлено 49 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 18 листопада в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 336 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 16 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 50 хворих, в тому числі зі Знам’янської громади – 4, з Онуфріївської – 4, зі Світловодської – 8, з Попельнастівської – 2, Петрівської – 1, Приютівської – 3, Новопразької – 4, Великоандрусівської – 1, на апаратах ШВЛ – 2; – на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 286 хворих, в тому числі 16 дітей.

Усього станом на 18 листопада хворих на пневмонію – 547 осіб, в тому числі 22 дітей. У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 68 дітей, з них 21 хворих на пневмонію. У центральній міській лікарні лікуються 74 хворих, на апаратах ШВЛ – 4.

У районній міській лікарні – 33 хворих, на апаратах ШВЛ – 1. На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 419 хворих, в тому числі 1 дитина.