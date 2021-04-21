Ковідні смерті на Олександрійщині та по області: 21 квітня

Коронавірус на Кіровоградщині станом на 21 квітня: 126 захворіли, 64 одужали, 9 померли, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 1185 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 24. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 318 ІФА-тестувань та 872 дослідження на антиген.

Одужали від коронавірусу: 39 жителів обласного центру, 2 з м. Олександрія та стільки ж з Благовіщенського району, 3 в м. Знам’янка, по 1 з Бобринецького, Добровеличківського, Маловисківського та Петрівського районів, 4 в Знам’янському районі та стільки ж Новоукраїнському районі, а також 6 з Олександрівського району.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 9 летальних випадків COVID-19. Йдеться про 57-річну та 81-річну жінок, 79-річного чоловіка з обласного центру, 67-річну жінку з м. Олександрії, 71-річного чоловіка з м. Знам’янка, 66-річну жінку з Компаніївського району, 61-річного чоловіка з Петрівського району, 78-річного чоловіка з Олександрійського району, а також 64-річного чоловіка з Устинівського району.

Наразі на COVID-19 хворіють 5742 жителів області, 5269 — лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.