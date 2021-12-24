Кожна жінка має прийти до військомату: алгоритм дій для жінок щодо військового обліку

Кожна жінка – громадянка України упродовж 2022 року має з’явитися до військомату за місцем реєстрації для того, щоб з’ясувати чи буде вона поставлена на військовий облік в залежності від того чи має вона відповідну професію або освіту.

Алгоритм дій для жінки нічим не відрізняється від алгоритму постановлення на військовий облік військовозобов’язаного чоловіка. Є певний перелік професій, які мають бути поставлені на військовий облік за спорідненими військово-обліковими спеціальностями. Жінка-військовозобов’язана приходить до територіального центру комплектування за місцем реєстрації і пише заяву про те, що хоче стати на військовий облік.

Необхідні документи та копії при взятті на військовий облік: паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження дітей, свідоцтво про закінчення навчального закладу, довідку з роботи, за якою спеціальністю наразі працює. Зокрема потрібно мати 3 глянцевих фотографії 3х4 см, Covid-сертифікат (у додатку “Дія” або паперовий), і за наявності, стару довідку або приписне свідоцтво з військомату.

У військоматі буде з’ясовано чи придатна жінка до військової служби за станом здоров’я, чи має вона право на відстрочку від служби, в тому числі й у зв’язку з наявністю неповнолітніх дітей, навчанням на стаціонарі та інших підстав, які дають право на таку відстрочку.

Після цього начальником територіального центру комплектування буде ухвалене рішення про те, ставити жінку на облік чи ні. Якщо вона підлягає цьому обліку – буде направлена для проходження військово-лікарської комісії за місцем реєстрації свого проживання.

Зазначимо, що з 2023 року громадяни України (жінки і чоловіки) які не стануть на облік у військоматах можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу від 850 до 1500 гривень.

В обов’язки підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, входить ведення первинного обліку військовозобов’язаних. Роботодавця, який візьме на роботу жінку без відповідного документа з військомату про те, що вона взята на облік за певною військовою спеціальністю або її не взяли на такий облік через відсутність в неї відповідної професії, освіти, за станом здоров’я чи інших обставин, також штрафуватимуть.