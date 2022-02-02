Крадіжки електропристроїв, скоєні рецидивістами в Олександрії

Про недавні випадки злочинних дій осіб, які раніше вже були засуджені за інші правопорушення, повідомили «Голосу Громади» в Олександрійському районному відділі поліції.

21 січня цього року до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення від голови одного з ОСББ міста про те, що в нічний час невідома особа проникла до машинного відділення ліфту житлового будинку, звідки викрала електричну котушку гальмівного пристрою, чим спричинила майнову шкоду на суму близько 3500 гривень.

Минулого тижня в ході проведення поліцією слідчо-розшукових заходів в скоєнні злочину було викрито 26-річного, раніше судимого мешканця міста. Проти нього порушено провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України («Крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення або така, що завдала значних збитків»). За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

А дещо раніше (10 січня) до районного відділу поліції звернулася працівниця підприємства, яке на території обслуговування надає послуги електрозв’язку. Жінка повідомила, що невідомий злодій проник до оглядових колодязів каналізації кабельної лінії, звідки викрав 50 метрів електрокабелю зв’язку, спричинивши при цьому матеріальні збитки на загальну суму 6700 гривень.

І в цьому випадку поліції вдалося кілька днів тому викрити винного у скоєнні злочину – ним виявився 35-річний мешканець міста Олександрії, який також раніше вже мав проблеми із законом, що потягли за собою судимість. Нове кримінальне провадження відкрите проти нього за такою ж ч.3 ст.185 КК України та аналогічним покаранням – позбавлення волі на строк від трьох до шести років.