Кращі педагоги Кіровоградщині отримали відзнаки та грошові премії

Днями, у Кропивницькому відбулися урочистості з нагоди нагородження переможців обласного туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021». Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Кіровоградської облради.
На конкурс було зареєстровано 128 освітян, серед яких визначено 12 переможців.
У номінації «Керівник закладу освіти»:
Надія Кравченко – директор НВО № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення»;
Оксана Курлова – директор Первозванівського НВО «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад»;
Руслан Шульга – директор НВК «Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована школа ІІ ступеня».
У номінації «Українська мова та література»:
Юлія Ворона – вчитель української мови та літератури НВО «Новомиргородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – дошкільний навчальний заклад»;
Ірина Мельник – вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури ліцею «Науковий»;
Наталія Нікуліна – вчитель української мови та літератури Косівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад позашкільної освіти Приютівської селищної ради.
У номінації «Математика»:
Юрій Гребенюк – вчитель математики та фізики Красносільського НВО;
Ірина Савіцька – вчитель математики Вільненського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів;
Ольга Цветік – вчитель математики та інформатики Олексіївського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів.
У номінації «Трудове навчання»:
Роман Колісник – вчитель трудового навчання та технологій НВО «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей № 19 позашкільний центр»;
Олена Кузік – вчитель трудового навчання та інформатики загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Світловодської міської ради;
Антоніна Проша – вчитель трудового навчання НВК «Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 – ліцей».