Кращі педагоги Кіровоградщині отримали відзнаки та грошові премії

Днями, у Кропивницькому відбулися урочистості з нагоди нагородження переможців обласного туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021». Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Кіровоградської облради.

На конкурс було зареєстровано 128 освітян, серед яких визначено 12 переможців.

У номінації «Керівник закладу освіти»:

Надія Кравченко – директор НВО № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення»;

Оксана Курлова – директор Первозванівського НВО «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад»;

Руслан Шульга – директор НВК «Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована школа ІІ ступеня».

У номінації «Українська мова та література»:

Юлія Ворона – вчитель української мови та літератури НВО «Новомиргородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – дошкільний навчальний заклад»;

Ірина Мельник – вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури ліцею «Науковий»;

Наталія Нікуліна – вчитель української мови та літератури Косівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад позашкільної освіти Приютівської селищної ради.

У номінації «Математика»:

Юрій Гребенюк – вчитель математики та фізики Красносільського НВО;

Ірина Савіцька – вчитель математики Вільненського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів;

Ольга Цветік – вчитель математики та інформатики Олексіївського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів.

У номінації «Трудове навчання»:

Роман Колісник – вчитель трудового навчання та технологій НВО «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей № 19 позашкільний центр»;

Олена Кузік – вчитель трудового навчання та інформатики загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Світловодської міської ради;

Антоніна Проша – вчитель трудового навчання НВК «Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 – ліцей».